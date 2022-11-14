كنعاني:سنرد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين قال كنعاني ردا على سؤال حول قیام القوة البرية التابعة للحرس الثوري باستهداف الجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقة كردستان العراق قال: لن نتهاون بشأن أمننا الحدودي وسنرد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق وسندافع عن امننا القومي.

وبخصوص التقاریر المنتشرة حول تخلي العراق عن دور الوساطة في المفاوضات الايرانية السعودية، نفى كنعاني صحة هذه التقارير، مضيفا: لا نسعى إلى زيادة التوتر بالمنطقة وملتزمون بالحوار مع الرياض والتفاهمات التي توصلنا إليها.

هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران.

وبشأن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كنعاني: أؤكد أن وفدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية زار فيينا الأسبوع الماضي والتقى بمسؤولي الوكالة. بطبيعة الحال، تواصل إيران تعاونها البناء فيما يتعلق بحل قضايا الضمانات. تم الاتفاق على أن يتوجه وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران. ولكن للأسف، كما في السابق، هناك أطراف تحاول التأثير على المسار الفني للمفاوضات بين إيران والوكالة.

وأضاف، فيما يتعلق بالترويكا الأوروبية، وعلى الرغم من تعاون إيران الوثيق، فإننا نشهد سلوكا متسرعا وغير بناء لهذه الدول ومحاولة هذه الدول للاستغلال السياسي للوكالة. بطبيعة الحال، فإن إصدار قرار في مجلس المحافظين لا يساعد على حل الأمور بل يعرقل سير الأمور. وقد اتخذت هذه الدول أيضا مثل هذا الإجراء في يونيو الماضي وندعوها إلى التخلي عن سلوكها غير البناء.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت وزارة الخارجية قدمت وثائق إلى الدول الأخرى حول الأجانب الذين لعبوا دورا في أعمال الشغب الاخيرة في ايران، قال کنعاني إن ایران رصدت سلوك وتصریحات الدول فيما يتعلق بالأعمال الشغب الأخيرة بالبلاد.

وأضاف: بخصوص التدخلات الاجنبية التي أدت إلى أضرار في إيران والحقت خسائر بالمواطنين وبشأن الأجانب الذين تورطوا بأعمال الشغب الاخيرة، فقد تم اتخاذ إجراءات قضائية وتابعت أجهزتنا الدبلوماسية هذه القضايا في الاتصالات الهاتفية والمحادثات التي أجراها مع بعض الدول.

نشهد سلوكا متسرعا وغير بناء من الدول الأوروبية

وفيما يتعلق بالترويكا الأوروبية قال كنعاني: للأسف، نشهد سلوكا متسرعا وغير مثمرا وغیر بناء من قبل الدول الأوروبية، مضيفا: من المثير للاستغراب ومدعاة الاسف أننا نرى هذه السلوكيات من الدول الأوروبية بينما تستمر مفاوضاتنا الفنية مع الوكالة.

وتابع: هذا الأمر سيجعل من الصعب إصدار قرار التعاون الفني الإيراني مع الوكالة، داعيا الأطراف الأوروبية إلى اللجوء الی السلوك الدبلوماسي.

واعتبر ان إصدار قرار في مجلس المحافظين لا يساعد على حل الأمور بل يعرقل سيرها،داعيا هذه الدول إلى التخلي عن سلوكها غير البناء.

يتبع..