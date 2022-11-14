قائد الجيش الايراني يؤكد ضرورة الاستفادة المثلى من طاقات النخب لحل مشاكل البلاد

العالم - ايران

جاء خلال لقاء مسؤولي مؤسسة النخبة الوطنية مع القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي في مقر الجيش بهدف البحث في تطوير التعاون المعرفي والتآزر في استقطاب النخب العلمية والفنية في المؤسسات والمنظمات الوطنية والعسكرية.

واذ اعلن اللواء موسوي في هذا الاجتماع، استعداد الجيش لمزيد من التعاون العلمي والمعرفي، اكد على التآزر بين المنظمات من أجل الاستفادة المثلى من طاقات النخب لحل مشاكل البلاد.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بتوقعات المجتمع النخبوي وضرورة استخدام طاقاتهم في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مؤكدا على تبيين إنجازات الجيش والتعريف بالنخب العسكرية ، وخاصة شهداء النخبة في الجيش.

من جانبه أعرب ناصر باقري مقدم نائب رئيس مؤسسة النخبة الوطنية عن تقديره وشكره لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخاصة المركز الرئيسي لتقييم وتنمية الموارد البشرية بالجيش من خلال تقييم واستقطاب النخب وتوظيفهم في الأجهزة التنفيذية، مؤكدا ضرورة المزيد من التعاون للاستفادة من القدرات العلمية للنخبة في البلاد.

بدوره أكد العقيد فرهاد هادي نجاد رئيس المركز الرئيسي لتقييم وتنمية الموارد البشرية بالجيش ، في هذا الاجتماع ، على ضرورة متابعة خطة استقطاب النخبة.