أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

إيران تدين بشدة تدخلات كبار المسؤولين الألمان والفرنسيين وتصريحاتهم الإستفزازية الأخيرة .

- ابرار ..

وزارة الخارجية.. تصريحات المستشار الألماني تدخل سافر في شؤون إيران الداخلية .

- ارمان امروز ..

هزيمة الجمهوريين في مجلس الشيوخ وتقدمهم المهزوز بمجلس النواب بإنتخابات الكونغرس النصفية .

- ارمان ملي ..

وقوع إنفجار كبير في ساحة تقسيم بإسطنبول ومصرع ستة أشخاص وإصابة العشرات.

- آفتاب يزد..

المكتب الرئاسي في بغداد يؤكد رفض العراق الحازم للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

- جمهوري اسلامي ..

ردود فعل نيابية غاضبة بمجلس الشورى إزاء تصريحات رئيس جمهورية أذربيجان العدائية .

- ايران ..

نواب بمجلس الشورى يدينون التصريحات الإستفزازية الأخيرة التي أطلقها إلهام علييف من باكو .

عصر ايرانيان ..

سيناريو مشروع قرار معاد لإيران على طاولة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

- كيهان ..

في ادعاء عجيب، طالبان تؤكد عدم وجود أية جماعات او تنظيمات إرهابية بأفغانستان .

- رسالت ..

حركة حماس في الذكرى الرابعة لعمليات سيف القدس .. أصابع المقاومة على الزناد.

- قدس ..

غضب وإحباط بتل أبيب من تأييد كييف مشروع قرار في الأمم المتحدة حول فلسطين .

- مردم سالاري

وزير خارجية روسيا يحذر من تحرك القوى الغربية لعسكرة منطقة جنوب شرقي آسيا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

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- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن الإنتخابات التي شهدتها البحرين مؤخرا في مقالها ( إنتخابات صورية لقمع المعارضة )..

البحرين شهدت السبت انتخابات برلمانية وبلدية خلت من أي مرشحين للمعارضة ومن أي مرشحين مستقلين منتقدين ،هكذا بكل بساطة تم تنظيم هذه الإنتخابات بين مرشحين مدعومين من النظام الخليفي .هذا النظام يدعي أن نسبة المشاركة عالية وهو ادعاء يتناقض مع واقع المقاطعة الشعبية الواسعة النطاق لهذه الإنتخابات .

( إن الهدف الرئيسي من وراء إجراء إنتخابات تمت هندستها مسبقا، إضفاء نوع من الشرعية الكاذبة على النظام الخليفي)

ليتسنى له مواصلة حكمه الديكتاتوري وقمعه الوحشي للمعارضة وللتمييز والتهميش الطائفي الذي ينتهجه ضد الأغلبية السكانية من البحرينيين الشيعة .

2- سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها ( تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة )..

كما كان مرتقبا كلف رئيس الكيان الصهيوني "اسحاق هرتسوغ" بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في الكيان بعد فوز حزبه الليكود والأحزاب اليمينية الأكثر تطرفا الحليفة له بأغلبية أربعة وستين مقعدا في انتخابات الكنيست.

( نتنياهو كشر عن أنيابه مقابل إيران مهددا بتصعيد الأجواء ضدها كما أطلق تهديدات ضد الفلسطينيين ملوحا بضم القدس )

بالطبع تهديدات نتنياهو ضد إيران لاتحمل جديدا فهو يعرف جيدا أن الكيان الصهيوني أضعف بكثير من أن يستطيع دخول مواجهة مباشرة مع إيران ويدرك أن القوى الغربية الكبرى نفسها لا تجرؤ بدورها على ذلك وتهديداته الأخيرة ستقصر من عمر هذا الكيان في نهاية المطاف كما أن تهديداته بشأن القدس ستواجه واقعا جديدا بوقوف الضفة الغربية على حافة اندلاع انتفاضة مسلحة هائلة.

3- جوان ..

في الشأن الاوكراني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( هوس الحرب والميل لوقفها يتزامنان بكييف )..

أوكرانيا غارقة في سعادة غامرة بعد انسحاب القوات الروسية من منطقة خيرسون وعلى اعتبار أن ما حدث انتصار باهر سيعبد الطريق أمام تحرير مناطق أوكرانية اخرى انضمت لروسيا ، فوسط هذه الأجواء تواصل كييف حشد المزيد من القوات لاجتياح إقليم دونتسيك ايضا.

(إن كييف تخطط لعمليات هجومية كبرى أخرى لكنها باتت تترك الباب مؤاربا لإستئناف المفاوضات مع روسيا بنفس الوقت)

وقد تقف عوامل عديدة وراء احتمال تحرك كييف نحو المفاوضات من بينها تعب وسأم القوى الغربية من مواصلة دعمها للأبد وكذلك وجود مخاوف من توسيع روسيا للحرب . وفي كل الأحوال هناك ميول ملحوظة من قبل كل الأطراف المعنية بالأزمة الاوكرانية بدفع الأمور نحو المفاوضات بحثا عن حلول وسط ما .

4- مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت عن تحرك اليابان للعودة للعسكريتاريا في مقالها ( طوكيو تعتزم إحياء الجيش السامورائي )..

يبدو أن أجواء التوتر في أكثر من مكان في العالم وخاصة التصعيد بين الكوريتين وبين أمريكا والصين حول تايوان قد زادت من شعور اليابان القريبة من مسرح هذه الأحداث بالخطر .

( إن أحزابا يابانية باتت تطالب بتعزيز اليابان قدراتها العسكرية بشكل يجعلها قادرة على الردع وتوجيه ضربات إستباقية أيضا )

وبالطبع تصطدم مثل هذه المطالبات بمنع دستوري، فالدستور الياباني بعد هزيمة هذا البلد في الحرب العالمية الثانية يحظر إيجاد جيش كبير. وهذا يعني أن اليابان التي بدأت بإنتاج منظومات دفاع جوي صاروخي متطورة للغاية وبمشاريع إنتاج صواريخ فرط صوتية قد تجري تعديلات دستورية لإحياء الروح السامورائية ثانية.

5- ارمان امروز ..

في مقالها ( النهر المصيري ) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

القوات الروسية انسحبت من مناطق غرب نهر دنيبرو بمقاطعة خيرسون لتعيد انتشارها في شرق ساحل هذا النهر العظيم الذي يصل عرضه في خيرسون بالذات إلى أربعمئة متر.

( إن الجيش الأوكراني استعاد غرب نهر دنيبرو بما فيها مدينة خيرسون, لكن من الصعب التكهن باحتمال عبوره للنهر)

فأية عمليات عبور مثل هذا النهر العريض إلى الجانب الشرقي منه ستكون مغامرة خطيرة ومكلفة بحد ذاتها في ظل وجود قوات روسية ضخمة هناك، كما أن عبور هذا النهر في مثل هذه الأوضاع والظروف الميدانية المعقدة سيؤدي لخوض الجيش الأوكراني لمعركة صعبة للغاية وربما مصيرية.

6- اطلاعات ..

في تقريرها ( تظاهرات واسعة بأوروبا ضد الغلاء) كتبت صحيفة اطلاعات..

العاصمة الآلمانية برلين تشهد منذ أيام تظاهرات احتجاجية ضد الغلاء والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل لم يسبق له مثيل منذ توحيد شطري البلاد بتسعينيات القرن الماضي .

( إلى جانب ألمانيا هناك تظاهرات ضد الغلاء في البرتغال وألبانيا وفرنسا وبلدان أوروبية أخرى في ظل أزمة وقود)

إن المؤشرات تعكس تنامي الإستياء العام في بلدان الإتحاد الاوروبي من الغلاء الناجم عن التبعات السلبية الخطيرة التي تتركها العقوبات الإقتصادية الغربية ضد روسيا على الإقتصاد الأوروبي نفسه.