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ناصر كنعاني: رغم التعاطي المستمر بين ايران والوكالة الذرية الدولية لانزال نشهد السلوك العجول من بعض الدول لاستخدام الوكالة للضغط على ايران

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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