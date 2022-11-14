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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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السلطات التركية تعلن القاء القبض على 46 شخصا يشتبه بضلوعهم في تفجير شارع الاستقلال باسطنبول
ناصر كنعاني: هناك دول اوروبية تتخذ مواقف عدائية ضد ايران وتستغل عنوان الاتحاد الاوروبي وان مواقفها لاتمثل مواقف الاتحاد
ناصر كنعاني: نشدد على مواقفنا الايجابية تجاه اذربيجان وشعبها
ناصر كنعاني: ايران تشعر بالمسؤولية تجاه دول الجوار ولن تزعزعها الرياح ولن تتاثر بالتصريحات وعلى الجميع عدم اختبار صبرها
ناصر كنعاني: سياسات ايران تقوم على اساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وان اذربيجان غير مستثناة من هذه القاعدة
ناصر كنعاني: ايران لاتزال تسلك طريق الدفاع عن الشعب الفلسطيني
ناصر كنعاني: ايران هي الناصرة الاولى للقضية الفلسطينية والمدافعة الاولى عن الشعب الفلسطيني
ناصر كنعاني: سعينا للعب دور ايجابي للمساعدة لتسوية الخلافات بين روسيا واوكرانيا
ناصر كنعاني: ايران لن تسكت ازاء اي اجراء او عمل عدائي يستهدف امنها واستقرارها
ناصر كنعاني: المعاهدات بين روسيا وايران كانت قبل الحرب الروسية الاوكرانية
ناصر كنعاني: نشدد على مواقفنا الايجابية تجاه اذربيجان وشعبها
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.