الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين يعزي أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في 'اسطنبول'

بوتين يعزي أردوغان بضحايا الهجوم الإرهابي في 'اسطنبول'
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن" تعازيه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بضحايا الهجوم الإرهابي في اسطنبول الذي وقع أمس الأحد".

العالم- روسيا

وبحسب بيان الكرملين جاء في التعزية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي في اسطنبول. أرجو أن تنقلوا عبارات تعاطفنا ودعمنا الصادق لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.. ونؤكد من جديد استعدادنا للتعاون الوثيق مع الشركاء الأتراك في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب".

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتم التخطيط لها بعد، لكن يمكن الاتفاق حولها في غضون ساعات قليلة".

وهز انفجار إرهابي شارع الاستقلال وسط اسطنبول أمس الأحد وراح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 82 آخرون، بينهم حالات حرجة.

روابط ذات صلة

'حماس' تدين تفجير إسطنبول وتؤكد تضامنها مع تركيا

شاهد.. تفاصيل جديدة عن الإنفجار المهيب وسط إسطنبول

تركيا.. اعتقال الشخص الذي وضع القنبلة في شارع الاستقلال باسطنبول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حركة أمل: لا خلاص للبنان الا بالحوار

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدة الطل من رام الله

مباحثات سورية عمانية في مجالي النقل والاتصالات

تركيا: القاء القبض على 46 شخصا يشتبه بضلوعهم في تفجير إرهابي باسطنبول

الخارجية الروسية تنفي نقل 'سيرغي لافروف' إلى المستشفى في إندونيسيا

تصويت أولي لتمديد ولاية 'الأونروا' حتى 2026.. المشكلة في دعمها ماليا   