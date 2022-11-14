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السلطات التركية تعلن القاء القبض على 46 شخصا يشتبه بضلوعهم في تفجير شارع الاستقلال باسطنبول

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

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تركيا: القاء القبض على 46 شخصا يشتبه بضلوعهم في تفجير إرهابي باسطنبول

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