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قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية: استهدفنا مقرات الجماعات الارهابية بالصواريخ والمسيرات والمقرات القريبة من الحدود بالمدفعية

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

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