العلامة ياسين: لمواقف شعبية لمواجهة الحصار الاميركي

العالم - لبنان

وتابع: "إننا نرى ضرورة رفع الصوت شعبيا ضد الحصار الاميركي الخارجي والتابعين له من الداخل خصوصا ان "الإنهيار يتفاقم دون وجود بوادر حلول، وتوجه معظم الافرقاء السياسيين لمقاطعة الحوار".

اضاف: "إننا ندين سكوت السياسيين عن الموقف الاميركي الذي يقدم الفتات من المساعدات وحفاضات الاطفال ويمنع الحكومة اللبنانية من قبول الهبة الايرانية لإخراج لبنان من العتمة التي سببها الحصار الاميركي.

اضاف: "إننا نستنكر وضع بعض السفارات والدول الخارجية معايير ومواصفات لرئيس الجمهورية مؤكدين "ان زمن التعيين الخارجي اصبح من الماضي والآن لبنان قوي بثلاثيته القادرة على فرض سيادته في ارضه وبحره وسياسته".

وختم داعيا "لحركة سياسية منتجة ولوضع حلول سياسية منطقية وحلول اقتصادية عملية وواقعية تسعف المواطن وتحمل المسؤولية للفاسد".