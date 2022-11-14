تركيا: القاء القبض على 46 شخصا يشتبه بضلوعهم في تفجير إرهابي باسطنبول

العالم- تركيا

بدوره أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، "القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت في انفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، أمس الأحد".



ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، "فقد اتهم صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80."

وفي وقت سابق، صرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بأن سلطات البلاد تعتبر الانفجار الذي وقع في اسطنبول هجوما إرهابيا ارتكبته امرأة.

ونشر لاحقا الأمن التركي صورة المشتبه بتنفيذها الهجوم الدامي، حيث ظهرت وهي تمشي وسط الشارع مرتدية بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.