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فصائل فلسطينية تنعى الشهيدة الطل من رام الله

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدة الطل من رام الله
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

نعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، الشهيدة الشابة الشهيدة "سناء الطل "(19 عاماً)، التي ارتقت إثر استهدافها في جريمة إعدام صهيونية نكراء في بيتونيا.

العالم- فلسطين

,أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن "إعدام الشهيدة سناء الطل بدم بارد من قبل جنود الاحتلال في رام الله جريمة نكراء تفضح الوجه الصهيوني القبيح الذي يمارس البطش والتغول بحق كل ما هو فلسطيني".

وشددت المجاهدين على أن "دماء الشهيدة "سناء الطل" لن تذهب هدراً، بل ستزيد من جذوة المقاومة على الغاصب المحتل، الذي يمارس أبشع جرائم القتل والتنكيل بحق حرائرنا وشعبنا".

وجددت "الدعوة لثوار الضفة باستمرار تصعيد العمليات البطولية عقاباً ورداً على جرائم الاحتلال المتلاحقة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

بدورها لجان المقاومة في فلسطين أشارت إلى أن" الجريمة الجديدة التي استهدفت الشابة "سناء الطل "بدم بارد، هي تواصل لمسلسل جرائم العدو الصهيوني وإرهابه المنظم وإيغاله في دماء أبناء شعبنا في مدن وقرى فلسطين".

وأكدت على أن "دماء الشهيدة سناء الطل لن تذهب هدراً وستظل لعنة تطارد المجرمين والقتلة الصهاينة".

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