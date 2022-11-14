السوداني يوجه لرصد مبالغ الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتمع برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة واقع تسليح القوّات المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها".

واوضح ان "الاجتماع شهد استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى غاية اليوم، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها".

ووجّه السوداني "بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز"، داعيا الى "التنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة".