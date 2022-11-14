الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بتنسيقه مع المالية..

السوداني يوجه لرصد مبالغ الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة

السوداني يوجه لرصد مبالغ الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التنسيق مع وزارة المالية لرصد مبالغ الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتمع برئيس وأعضاء لجنة التسليح في وزارة الدفاع".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة واقع تسليح القوّات المسلحة في ضوء التهديدات والتحدّيات القائمة، مثلما جرى تقييم الاحتياجات والأموال المخصصة لتلبيتها".

واوضح ان "الاجتماع شهد استعراض الخطط التسليحية المعتمدة خلال السنوات السابقة بدءاً من عام 2004، والى غاية اليوم، مع إعادة نظر شاملة في مساراتها".

ووجّه السوداني "بإعادة النظر بآليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة، وأنْ يجري تقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز"، داعيا الى "التنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية للقوات المسلّحة".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. السوداني يزور بصورة مفاجئة احدى المستشفيات.. وهذا ما قاله..

السوداني وأبو الغيط يؤكدان دور العراق بدعم استقرار المنطقة

السوداني ينهي تكليف رئيس هيئة النزاهة ويوكل المهمة لحيدر حنون

العراق: رئيس هيئة النزاهة يقدم طلبا للسوداني بإعفائه من منصبه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين بحر المانش

الحرس الثوري: على مسؤولي اقليم شمال العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

دك مقرات الإنفصاليين شمال العراق.. إيران لا تجامل أحدا على حساب أمنها القومي

كازاخستان: ننتظر حضور بيدرسون في محادثات أستانا المقبلة

شاهد.. الرئيس الاميركي ونظيره الصيني على طاولة الحوار

ما السر وراء إعادة تركيا هيكلة ميليشيا 'الجيش الوطني' في سوريا؟