الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الفصائل الفلسطينية ترفض المهادنة وتدعو لتوحيد الصف

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

غداة تكليف نتنياهو رسيما بتشكيل حكومة الاحتلال الاسرائيلي، يتواتر الحديث في الشارع الفلسطيني عن الاستعداد لمرحلة تشكيل حكومة يمينية فاشية برؤيتها السياسية المتطرفة وبرامجها الاستيطانية التوسعية، التي لا تتضمن أي إشارة إلى حل الدولتين، او حتى تسوية مؤقتة مع الفلسطينيين.

العالم - خاص بالعالم

ورغم معرفة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنوايا نتنياهو الذي وصفه بانه رجل لا يؤمن بالسلام، إلا أنه اعتبر نفسه مضطرا للتعاملا معه.

في الضفة الغربية تجمع الفصائل الفلسطينية في كافة التصريحات الصادرة عنها بأن لا أمل في التسوية مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، ولن يكون كذلك في المستقبل، مما يفرض على السلطة الفلسطينية، ان تقرر بان حلول التسوية هي ضرب من الخيال وان عليها ان تغير من استراتيجيتها المهادنة، وان تنحاز رسميا لموقف الشارع والفصائل الذي يرى بأن المواجهة خير رد، على التطرف الاسرائيلي المتنامي.

الخيارات تضيق على السلطة الفلسطينية في كل يوم، خاصة مع غياب اي نية "اسرائيلية" لايجاد تسوية مع الفسلطينيين، ومقابل ذلك يكتسب نهج المقاومة زخما واسعا في الضفة الغربية، ويفرض على السلطة بأن تقول كلمة الفصل امام شارعها.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدة "الطل" من رام الله

هنية: سيف القدس سيبقى مشهراً حتى يندحر العدو

فلسطين.. ساعة الصفر لإعلان موقف السلطة من التسوية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا وبريطانيا توقعان على اتفاق للحد من عبور المهاجرين بحر المانش

الحرس الثوري: على مسؤولي اقليم شمال العراق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

دك مقرات الإنفصاليين شمال العراق.. إيران لا تجامل أحدا على حساب أمنها القومي

كازاخستان: ننتظر حضور بيدرسون في محادثات أستانا المقبلة

شاهد.. الرئيس الاميركي ونظيره الصيني على طاولة الحوار

ما السر وراء إعادة تركيا هيكلة ميليشيا 'الجيش الوطني' في سوريا؟