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ما السر وراء إعادة تركيا هيكلة ميليشيا 'الجيش الوطني' في سوريا؟

ما السر وراء إعادة تركيا هيكلة ميليشيا 'الجيش الوطني' في سوريا؟
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

شرع الاحتلال التركي شمال سوريا بإعادة هيكلة ميليشيا "الجيش الوطني"، وذلك بعد تفجر خلافات دامية بين جماعات المعارضة المسلحة حول مناطق السيطرة والمعابر خاصة بعد تدخل "النصرة".

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ما السر وراء إعادة تركيا هيكلة ميليشيا 'الجيش الوطني' في سوريا؟