شاهد.. الرئيس الاميركي ونظيره الصيني على طاولة الحوار

العالم - خاص بالعالم

بعد أيام قليلة من تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد إعادة فتح حوار خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لكنه سيسعى أيضا إلى تحديد ضمانات في سياق التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين.

ويخوض الزعيمان محادثات طويلة في جزيرة بالي الإندونيسية عشية قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في بيان، إن الرئيسين اللذين سيعقدان أول لقاء لهما وجها لوجه منذ انتخاب بايدن رئيسا، سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة بشكل مسؤول من خلال محاولة العمل معا

وفي نفس السياق، كشف مسؤول أميركي أنه يتوقع مناقشات معمقة مع الرئيس الصيني تتناول وجهات النظر كافة والقضايا المختلفة وكيفية إدارة المنافسة والسلام في مضيق تايوان، موضحا أن بايدن يؤمن بأن لقاءه مع بينغ ضروري لأنه لا غنى عن الدبلوماسية المباشرة'،

وذكر المسؤول أن الصين بعثت بإشارات مهمة تأخذها واشنطن في الاعتبار مثل عدم استخدام الأسلحة النووية لافتا إلى أن 'بايدن سيكون صادقا مع بينغ حول أنشطة بكين 'التي تهدد استقرار مضيق تايوان'.

وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو الفيديو خمس مرات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض عام 2021، لكنهما يعرفان بعضهما منذ العام 2017. بالإضافة إلى رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن واشنطن وبكين على خلاف حول قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية إلى وضع تايوان.