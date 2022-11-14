سوريا..وزير الداخلية يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية

العالم-سوريا

وأكد الرحمون أن وزارة الداخلية حريصة على رعاية مصالح الجالية الباكستانية في سورية، وتقديم جميع التسهيلات للمواطنين الباكستانيين المقيمين في سورية، ومعالجة أوضاعهم.

وأعرب وزير الداخلية عن الشكر والتقدير لجمهورية باكستان حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه لسورية في المحافل الدولية، ورفضها التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في تصديه للإرهاب، والحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

من جانبه السفير الباكستاني أكد وقوف بلاده إلى جانب سورية حتى تبسط سيطرتها على كامل أراضيها، وتقديم كل الدعم لسورية وشعبها في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.