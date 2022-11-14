الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تخطر مستورديها الاسيويين بزيادة اسعار الخام في ديسمبر المقبل

ايران تخطر مستورديها الاسيويين بزيادة اسعار الخام في ديسمبر المقبل
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

 ابلغت شركة النفط الوطنية (الايرانية)، الدول الاسيوية المستوردة، بانها سترفع السعر الرسمي للخام الايراني بحلول شهر كانون الاول / ديسمبر المقبل.

العالم - ايران

وبحسب البيان الصادر اليوم الاثنين عن دائرة العلاقات الدولية لشركة النفط الوطنية، سيتم خلال ديسمبر المقبل بيع الخام الخفيف والثقيل والنفط المستخرج من حقل فروزان الايراني (جنوبي البلاد)، بزيادة وقدرها حسب التسلسل، 5 دولارات و35 سنتا، و1.85 و1.95 دولار، مقارنة بمتوسط اسعار النفط العماني والاماراتي الذي يعادل السعر الاساسي لمبيعات الخام في منطقة غرب اسيا.

يذكر ان قيمة الخام الايراني الخفيف المعروض في اسواق شمال غرب اوروبا، تقل بواقع 35 سنتا من سعر خام البرنت، ونفط حقل فروزان في الاسواق ذاتها تقل حسب التسلسل بمقدار 4 دولارات و40 سنتا و4 دولارات و30 سنتا، من البرنت.

روابط ذات صلة

إيران: عملية تطوير حقل 'سهراب' النفطي المشترك مع العراق ستبدأ قريبا

وزير النفط الإيراني: وقعنا مذكرة تفاهم مع"غازبروم" الروسية بقيمة 40 مليار دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: تجمع العلماء المسلمين یدعو للوحدة الوطنية لمواجهة السياسات الاميركية

السفير اللبناني في بغداد ينقل رسالتين من عون و بري الى الرئيس العراقي

فنلندا: لا تفصلنا مسافة كبيرة عن التوصل الى اتفاق مع ايران

بالفيديو.. جذور اللوبي السعودي في الإدارة الإميركية تعود إلى أواسط الثمانينيات

هولندا تخصص 25 مليون يورو لدعم الجيش الأوكراني

مقتل مغترب يمني على يد جهاز الأمن السعودي في الرياض