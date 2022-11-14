ايران تخطر مستورديها الاسيويين بزيادة اسعار الخام في ديسمبر المقبل

العالم - ايران

وبحسب البيان الصادر اليوم الاثنين عن دائرة العلاقات الدولية لشركة النفط الوطنية، سيتم خلال ديسمبر المقبل بيع الخام الخفيف والثقيل والنفط المستخرج من حقل فروزان الايراني (جنوبي البلاد)، بزيادة وقدرها حسب التسلسل، 5 دولارات و35 سنتا، و1.85 و1.95 دولار، مقارنة بمتوسط اسعار النفط العماني والاماراتي الذي يعادل السعر الاساسي لمبيعات الخام في منطقة غرب اسيا.

يذكر ان قيمة الخام الايراني الخفيف المعروض في اسواق شمال غرب اوروبا، تقل بواقع 35 سنتا من سعر خام البرنت، ونفط حقل فروزان في الاسواق ذاتها تقل حسب التسلسل بمقدار 4 دولارات و40 سنتا و4 دولارات و30 سنتا، من البرنت.