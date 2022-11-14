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تظاهرات في الهند رفضا لزيارة بن سلمان لجرائمة في اليمن

تظاهرات في الهند رفضا لزيارة بن سلمان لجرائمة في اليمن
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

ندد متظاهرون هنود بالعدوان على اليمن والمجازر والجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، مطالبين في مظاهرات حاشدة شهدتها مدن رئيسية في الهند بانهاء العدوان ورفع الحصار.

العالم- اليمن

وعبر المتظاهرون عن رفضهم الشديد لزيارة بن سلمان للهند المسؤول عن قتل آلاف الأطفال في اليمن والمنطقة، مؤكدين أن “الجميع يعرف الوجه الحقيقي للمملكة العربية السعودية وعائلة آل سعود المسؤولة عن التطرف والارهاب”.

وشهدت مدينتا نيودلهي وبومباي وقفات احتجاجية غاضبة ضد محمد بن سلمان تدعو إلى عدم استقباله في الهند وتندد بانتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان وجرائمه في اليمن.

وقال إنكويلاب نوري الذي نظم الاحتجاج في لكناو، إن الاحتلال العسكري لليمن من قبل السعودية يجب أن ينتهي.
وقال أحد المحتجين “إننا هنا لنقول لا للقاتل ومجرم الحرب بن سلمان”.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن والتي أطلقها محمد بن سلمان بصفته وزيراً للدفاع في عام 2015.

ووصف متظاهرون محمد بن سلمان بأنه أكثر ديكتاتور العالم قسوة، وانتقدوا التحالف العسكري الذي تقوده السعودية والذي يضم الإمارات لشن حملات جوية وبرية “عشوائية وغير متناسبة” في اليمن.

كما أبرز هؤلاء فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصارًا متكررًا ومتقطعًا لمنع المساعدات والسلع التجارية من دخول البلاد.

وتحدثت تقارير إعلامية مؤخرا عن احتمال زيارة محمد بن سلمان إلى الهند عقب مشاركته بقمة مجموعة العشرين يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مدينة بالي في إندونيسيا.

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تظاهرات في الهند رفضا لزيارة بن سلمان لجرائمة في اليمن

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