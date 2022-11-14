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إندونيسيا تعلن عن معلومات حول استهداف قمة العشرين

إندونيسيا تعلن عن معلومات حول استهداف قمة العشرين
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح القائم بأعمال مدير دائرة الهجرة الإندونيسية، ويدودو إكاتياجانا، بأن الدائرة تلقت معلومات تفيد بوجود مجموعات من الأجانب تخطط لتعطيل قمة مجموعة العشرين في بالي.

العالم _ أسيا و الباسفيك

ونشرت وسائل الإعلام الإندونيسية بيانا لدائرة الهجرة ورد فيه: "أن الدائرة تلقت معلومات استخبارية من الوزارات والجهات الأمنية ذات الصلة تفيد بوجود مجموعات أجنبية دخلت البلاد بطرق غير قانونية وتخطط لتعطيل قمة مجموعة العشرين".

وأكد إكاتياجانا أن دائرة الهجرة الإندونيسية ستتخذ إجراءات بحق كل من سيحاول إعاقة أو تعطيل قمة العشرين، بغض النظر عن منشأه وأهدافه.

وأشار إلى أن السلطات الإندونيسية فتحت موقعا خاصا على الإنترنت لتلقي التقارير من الجماهير حول أي نشاط أجنبي مشبوه.

وأضاف أنه سبق لمديرية الهجرة أن اتخذت إجراءات صارمة بحق العديد من الأجانب الذين أخلوا بالقوانين الإندونيسية، ورحلت عددا منهم.

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