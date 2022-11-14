هذا ما دار بين الرئيسين الصيني والأمريكي على هامش قمة العشرين

العالم _ أسيا و الباسفيك

كما بحث الرئيسان خلال اجتماعهما اليوم على هامش قمة العشرين في بالي، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الدولية بينها الأزمة الأوكرانية.

وأعرب الرئيس الصيني عن أمل بكين في أن يتم إجراء حوار شامل بين حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وموسكو.

وقالت الخارجية الصينية إن شي أعرب في اجتماعه مع بايدن عن قلقه بشأن الأزمة في أوكرانيا، وأكد عزمه دعم مفاوضات السلام.

وفي نفس السياق صرح البيت الأبيض في بيان صحفي أن "الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية"، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

وأضاف البيان أن الرئيسين "أكدا اتفاقهما على أنه لا يجوز أبدا شن حرب نووية، ولا يمكن أن يكون فيها منتصرا، كما شددا على موقفهما المناهض لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في أوكرانيا".