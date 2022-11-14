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هذا مال قال السوداني في اجتماعه بقادة البيشمركة

هذا مال قال السوداني في اجتماعه بقادة البيشمركة
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مجموعة من ضبّاط وقادة قوات حرس منطقة كردستان العراق البيشمركة، برئاسة رئيس أركان القوّات الفريق الركن عيسى عزيز.

العالم-العراق

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة تلقى التهاني من ضبّاط ومنتسبي قوات حرس الإقليم البيشمركة بمناسبة مباشرته مهامه، كما أشادوا بالإجراءات والقرارات التي اتخذها السيد السوداني، التي تصب في تحقيق الأمن والاستقرار".

وأعرب السوداني بحسب البيان" عن تثمينه شجاعة قوات حرس الإقليم والتضحيات التي قدّمتها خلال الحرب ضدّ عصابات داعش الإرهابية"، مؤكداً أن "مصير العراق واحد، والتحديات كبيرة، ومواجهتها تتطلب الوقوف في صف واحد، والتنسيق العالي مع القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة الاتحادية".

وأكد، أن" المنهاج الوزاري للحكومة تضمن تقديم الدعم الكبير للأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة بجميع صنوفها، لأداء مهامها في بسط الأمن والاستقرار والدفاع عن وحدة التراب الوطني".

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