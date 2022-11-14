شاهد.. هكذا النظام الخليفي إستخف بقيم الشعب البحريني

العالم - خاص بالعالم

وقال الشهابي في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الاخحبارية، إن نتائج المسرحية الانتخابية في البحرين افرزت عن نواب مطبلين وعبيدا للنظام الخلفي، مؤكدا ان الاوضاع في البحرين في تردي من سيء الى أسوء والمسرحية الانتخابية زادت الطين بلا.

وأكد رئيس حركة احرار البحرين، ان نتائج المسرحية الانتخابية في البحرين، كانت محددة سلفا، من نسبة مشاركة واعلان اسماء النواب الفائزين.

واوضح الشهابي أن الكتلة الحقيقية والمرشحين الحقيقين الذين يمثلون هموم الشعب والذين دفعوا وضحوا بانفسهم وحقوقهم من اجل الشعب البحريني رفضوا المشاركة في هذه المسرحية الانتخابية لانهم يرون هذه الانتخابات لانها مجرد مسرحية وعملية تزويرية لتلميع صورة النظام.

يذكر أن معظم الشعب البحريني ما كان ليقاطع الانتخابات الاخيرة حتى لا يلدغ مرة اخرى من جحر النظام ومخططاته لو ان هذه الانتخابات ليست مسرحية ولاصورية.

والبحرينيون الذين قاطعوا هذه الانتخابات هم اكثر من ثلثي المكونين الاساسيين للشعب البحريني. ومقاطعة الشعب البحريني للعملية الانتخابية كشفت زيف هذه العملية بالرغم من كل التهديدات والترهيب الرسميين. والاهم من كل ذلك اثبت الشعب البحريني وبالدليل القاطع من جديد انه شعب واع متحضر وقادر على التشخيص الدقيق، وانه صاحب ارادة صلبة وعزيمة قوية ولم تعد تنطلي عليه حيل النظام.

ولكن اللافت ان حجم العزوف عن الانتخابات في فئة الشباب كان عاليا جدا وهذا طبعا مؤشرا على المستقبل الواعد للمجتمع البحريني التواق للعدالة والمواطنة المتساوية. ولأن مشهد الانتخابات كان هكذا يصبح المجلس النيابي مجلس معينيا ونوابه مجرد موظفين لدى النظام.

ولفت النائب العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، الى أن نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات رغم الترهيب الرسمي لم تتجاوز الـ35 بالمئة رغم الاجبار والتخويف والترهيب الرسمي وان ما جرى سيفرز مجلسا معينا فاقدا للشرعية والتمثيل الحقيقي لشعب البحرين.

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