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مراسلة العالم بدرعا: استهداف سيارة مفخخة وتفجيرها بالانتحاري الذي يقودها وإحباط وصولها لأهدافها وذلك في حي طريق السد جنوب سوريا

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

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