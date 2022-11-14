الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الاوروبي يعلن فرض حظر على 29 شخصا و3 كيانات ايرانية دعما لمثيري الشغب في ايران

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الأوروبي يفرض الحظر على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات

هذا ما دار بين الرئيسين الصيني والأمريكي على هامش قمة العشرين

شاهد.. قراءة في نتائج انتخابات البحرين المزورة

هذا مال قال السوداني في اجتماعه بقادة البيشمركة

مقتل 3 أشخاص وجرح شخصين في إطلاق نار بإحدى الجامعات الأمريكية

فرنسا تهدد باتخاذ إجراء مضاد ضد إيطاليا