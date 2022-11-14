الاتحاد الأوروبي يفرض الحظر على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات

العالم - ايران

ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد الاصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون برس تي في الرسمي، بذريعة بث اعترافات عدد من مثيري الشغب .

بدورها قالت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إنها أضافت 24 كيانا لقائمة الحظر التي تفرضها على إيران دعما لاعمال الشغب التي شهدتها الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وذكرت الحكومة أن الحظر يشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور، مشيرة إلى أنها نسقت مع شركائها الدوليين لاستهداف المسؤولين الإيرانيين دعما لمثيري الشغب واثارة الاضطرابات في ايران.