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في اجراء تدخلي بحت..

الاتحاد الأوروبي يفرض الحظر على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات

الاتحاد الأوروبي يفرض الحظر على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين في اجراء تدخلي حظر ا على 29 مسؤولا إيرانيا إضافيا وثلاث مؤسسات، وذلك دعما لاعمال الشغب التي شهدتها البلاد .

العالم - ايران

ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد الاصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون برس تي في الرسمي، بذريعة بث اعترافات عدد من مثيري الشغب .

بدورها قالت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إنها أضافت 24 كيانا لقائمة الحظر التي تفرضها على إيران دعما لاعمال الشغب التي شهدتها الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وذكرت الحكومة أن الحظر يشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور، مشيرة إلى أنها نسقت مع شركائها الدوليين لاستهداف المسؤولين الإيرانيين دعما لمثيري الشغب واثارة الاضطرابات في ايران.

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