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حزب الله: العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقف حازم ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

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