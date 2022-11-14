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حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة اسطنبول

حزب الله يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة اسطنبول
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أدان حزب الله بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة اسطنبول وأدّى إلى قتل وجرح عددٍ كبيرٍ من المدنيين.

العالم-لبنان

وتقدَّم الحزب في بيانٍ بالعزاء إلى الحكومة و الشعب ‏التركي و خصوصًا إلى أهالي الضحايا بهذه الحادثة الأليمة، معربًا عن شعوره بمعاناتهم وآلامهم التي مرَّت بها شعوب المنطقة ولا تزال ومن بينهم شعبنا في لبنان.

وأضاف: "نعتقد أنَّ العالم بأسره لا سيما حكومات وشعوب منطقتنا مطالبة بموقفٍ حازمٍ ضد جماعات القتل والارهاب على كافة المستويات سياسيًا وفكريًا وعمليًا.

ولفت حزب الله أنَّ أيَّ بلدٍ في العالم ليس بمنأى من أضرار الجماعات الإرهابية ومخاطرها البالغة مما يستدعي عملًا وموقفًا موحدًا ضد هذه الظاهرة وارتباطاتها الأمنية الخطيرة.

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