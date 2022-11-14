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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني لدى طهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني لدى طهران
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية اليوم الاثنين سفير ألمانيا لدى طهران "هانز إيدو موتسيل "و ذلك في أعقاب التصريحات التدخلية وغير المسؤولة للمستشار الألماني تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وأدان مدير عام شؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية في اللقاء التصريحات غير المسؤولة للمسؤول الألماني وسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للجمهورية الاسلامية الايرانية على التوجه الألماني التخريبي ازاء الداخلية الإيرانية.

وحمل المسؤول بوزارة الخارجية الايرانية الجانب الالماني مسؤولية التبعات الناتجة عن استمرار الادلاء بمثل هذه التصريحات والاجراءات غير البنائة على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم برصد مواقف و اجراءات الاطراف الاخرى والرد المناسب عليها انطلاقا من عزتها و اقتدارها و مصالحها الوطنية.

من جانبه قال السفير الألماني بأنه سينقل رسالة الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى حكومته في أقرب وقت ممكن.

كما تم في اللقاء تسليم مذكرة الاحتجاج الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السفير الألماني.

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