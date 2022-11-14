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حملة إلكترونية لمساندة معتقلي مايو في سجون السعودية

حملة إلكترونية لمساندة معتقلي مايو في سجون السعودية
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

تواجه المملكة خلال السنوات الأخيرة انتقادات حقوقية حادة جراء سياسة الاعتقالات المستمرة بحق المعارضين والنشطاء، في الداخل والخارج، وخنق المعارضة بشتى أنواعها، الأمر الذي زاد من تشويه الصورة الخارجية للسعودية رغم المليارات التي تنفقها لتحسينها دوليًا.

العالم- السعودية

وكشفت منظمات حقوقية عن حملة اعتقالات نفذتها قوات سعودية في 27 مايو/أيار 2021، وشملت 12 شابا وشابة بزعم التواصل مع ناشطين آخرين خارج البلاد ونشر تغريدات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز النشطاء والمدونين الشباب الذين طالتهم، اعتقالات مايو 2021 هم: عبدالرحمن الشيخي وأسماء السبيعي ورينا عبدالعزيز وياسمين الغفيلي ونجوى الحميد ولينا الشريف، وكلهم ما زالوا رهن الاحتجاز رغم مضي أكثر من سنة على اعتقالهم.

وأطلق نشطاء سعوديون، حملة إلكترونية لمساندة الشباب والشابات المعتقلين منذ مايو/ أيار الماضي في سجون النظام السعودي. وأعرب هؤلاء عن استهجانهم من ملاحقة النظام السعودي للنشطاء بسبب آراءهم من السياسات الحكومية.

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