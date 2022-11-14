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اندلاع مواجهات بالخليل..

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية

مقاومون فلسطينيون يستهدفون حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

اشتعلت النيران في حافلة للمستوطنين جراء رشقها بزجاجات حارقة شرق قلقيلية، في حين اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل.

العالم _ فلسطين

ورشق فلسطينيون حافلة المستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، وهرعت طواقم الإطفاء التابعة للاحتلال إلى المكان.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات شديدة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، تخللها عملية إلقاء للحجارة استهدفت آليات وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفلة جنات خالد درويش زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل، وذلك على أحد الحواجز العسكرية القريبة من المسجد الإبراهيمي.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر صلاح بزور من قرية رابا جنوب شرق جنين، بعد تسلمه بلاغاً لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في معسكر سالم.

يشار إلى أن الاحتلال شن الليلة الماضية، حملة اعتقالات طالت أكثر من 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وشهدت القدس المحتلة حملة اعتقالات تركزت في عناتا ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، نفذت خلالها قوات الاحتلال اقتحامات للمنازل واعتقالات متفرقة.

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