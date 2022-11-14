الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ز الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-11-2022

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 14-11-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإفراج عن 38 شخصًا لم يكن لهم دور مهم خلال أعمال الشغب الأخيرة في زاهدان

صنعاء مخاطبا مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي.. لا تتباكوا على اليمن من فنادق الرياض ولا تنادوا بالحرية من أحضان الإمارات!

السوداني يوجّه وزارة الصحة بوضع معالجات فورية لمشاكل مستشفى الكاظمية 

وزير الخارجية العراقي يهاتف نظيره الايراني .. ماذا قال؟

وفد عسكري ايراني يزور باكستان

نحو 40 أسيرًا يواجهون العزل الانفرادي بسجون الاحتلال