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وفد عسكري ايراني يزور باكستان

وفد عسكري ايراني يزور باكستان
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

وصل اليوم الاثنين، وفد عسكري يمثل الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، الى مدينة كراتشي الباكستانية لحضور معرض باكستان العسكري الدولي الذي سيدا في دورته الحادية عشرة غدا.

العالم - ايران

ويقود الوفد العسكري الايراني، مساعد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية لشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات "العميد ناصر مختارزادة"؛ حيث كان في استقباله بمطار "جناح" الدولي في كراتشي عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين والقنصل العام الايراني في كراتشي "حسن نوريان" الى جانب الملحق العسكري لدى السفارة الايرانية باسلام اباد "العقيد مصطفى قنبر بور".

يذكر ان مراسم افتتاح النسخة الحادية عشرة للمعرض الدولي "للاجهزة العسكرية والصناعات الدفاعية" الباكستاني ستبدا غدا الثلاثاء في مدينة كراتشي، برعاية رئيس الوزراء الباكستاني ومشاركة وفود عسكرية تمثل 64 دولة، بما في ذلك وفد القوات المسلحة الايرانية.

وسيحضر الوفد العسكري الايراني ايضا،اعمال مؤتمر لدولي مصاحب لهذا المعرض، والذي سيحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي".

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