تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة

العالم - خاص بالعالم

قرار التمديد هذا أكدته الاطراف المشاركة في هذا الاتفاق؛ وهي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، من دون أي تعديلات على الاتفاق الحالي.

هذه الخطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش مؤكدا أن المنظمة الدولية ملتزمة بالكامل إزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة:"أرحب باتفاق جميع الأطراف على الإبقاء على مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لتسهيل الشحن الآمن لصادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه الشكر إلى الأمم المتحدة وموسكو وكييف لتمديد اتفاق الحبوب الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.



وقال في تغريدة على تويتر؛ ان تصدير أكثر من احد عشر مليون طن من الحبوب في الأشهر الأربعة الماضية أظهر أهمية الاتفاق للأمن الغذائي العالمي.

وكانت موسكو انسحبت لفترة قصيرة من الاتفاق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مدينة استخدام كييف الممر الإنساني 'لأغراض عسكرية'.

وتعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم. ومنعت العملية العسكرية الروسية تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في تموز/يوليو، تم السماح بموجبه باستمرار التجارة في البحر الأسود.

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