الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة

الخميس ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

هدوء نسبي من مخاوف ازمة الغذاء العالمية المحتملة بعد تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوكرانيا لأشهر الشتاء الأربعة.

العالم - خاص بالعالم

قرار التمديد هذا أكدته الاطراف المشاركة في هذا الاتفاق؛ وهي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، من دون أي تعديلات على الاتفاق الحالي.

هذه الخطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة؛ أنطونيو غوتيريش مؤكدا أن المنظمة الدولية ملتزمة بالكامل إزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة:"أرحب باتفاق جميع الأطراف على الإبقاء على مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لتسهيل الشحن الآمن لصادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه الشكر إلى الأمم المتحدة وموسكو وكييف لتمديد اتفاق الحبوب الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال في تغريدة على تويتر؛ ان تصدير أكثر من احد عشر مليون طن من الحبوب في الأشهر الأربعة الماضية أظهر أهمية الاتفاق للأمن الغذائي العالمي.

وكانت موسكو انسحبت لفترة قصيرة من الاتفاق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مدينة استخدام كييف الممر الإنساني 'لأغراض عسكرية'.

وتعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم. ومنعت العملية العسكرية الروسية تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في تموز/يوليو، تم السماح بموجبه باستمرار التجارة في البحر الأسود.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

لماذا يستميت زيلنسكي لحشر إيران في حربه البلهاء؟

السلطات الاوكرانية تعلن حالة تأهب جوي تحسباً من..

ايران تجدد نفيها لارسال أي سلاح للحرب باوكرانيا وتشدد على موقفها الحيادي

ايران مستعدة للمساعدة بوقف اطلاق النار في اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في هذا المجال

مجلس محافظي الوكالة يصادق على القرار المعادي لإيران

وزير الدفاع الأمريكي السابق: ترامب غير مؤهل لتولي منصب الرئيس

مجلس الافتاء الفلسطيني: "الأقصى" خط أحمر والاحتلال يهدف لطمس عروبة القدس

إستشهاد ضابط بقوى الأمن الداخلي في سنندج غرب إيران

بالفيديو.. تفاصيل مروّعة تكشف عنها اسرة الشاب اليمني علي العليي ضحية النظام السعودي