مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتبنى قرارا ضد طهران

العالم - خاص بالعالم

القرار الذي قيل انه اقر بالاكثرية خلال اجتماع عقد خلف الأبواب المغلقة طالب ايران بالتعاون مع الوكالة على نحو عاجل في تحقيقاتها في مزاعم آثار يورانيوم، تدعي الوكالة العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة حسب قولهم.

اللافت ان الولايات المتحدة الامريكية، الحقت قرار مجلس الحكام، فرض اجراءات حظر جديد على ايران شملت ثلاث عشرة شركة في مجموعة من الدول من بينها الصين والإمارات، وذلك غداة اجراءات امريكية ممائلة كانت طالت موظفين كبارا في مؤسسات إعلامية حكومية ايرانية بذريعة التعامل مع الاحتجاجات.

ايران كانت قد استبقت قرار مجلس حكام الوكالة الذرية، برفض مسودة القرار، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ان القرار مرفوض، وإن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا صاغت مشروع القرار، بالاستناد على وثائق، تدرك إنها غير صحيحة رغم ان التعاون بين ايران والوكالة كان على مستوى جيد.



وزارة الخارجية الايرانية بدورها، اعلنت رفضها لمسودة قرار مجلس الحكام، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، أن الهدف من القرار هو الضغط السياسي على ايران، مضيفا أن امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وفي اطار استغلالها للاوضاع الأخيرة في ايران، قامت بوضع هذا القرار، وأن هدفها الاول والاخير هو الضغط السياسي على طهران، عبر الوكالة الدولية.

مشددا على أن طهران قد أجرت خلال الاسابيع الاخيرة، محادثات وتفاعلت مع المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي من أجل إيجاد حل عملي لحل المواضيع المعقدة والمسائل التقنية، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر تقني أو ضرورة ملحة لتقديم قرار جديد ضد إيران.

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