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حوار إيراني عراقي لتجريد السلاح من الانفصاليين في شمال العراق

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد السفيرُ الإيراني في العراق؛ محمد كاظم آل صادق بوجود حوار إيراني مع الجانب العراقي من أجل تجريد السلاح من الانفصاليين المتواجدين في شمال العراق.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص"، قال آل صادق :"حتى الان هذا لم يحدث، نحن الان في حوار مع اخواننا في الجانب العراقي لتفعيل هذه المادة.

ولفت آل صادق قائلا:"والحكومة المركزية ارى انها جادة في وضع حلول لهذه المسألة لان الدستور العراقي لا يسمح لاي تجاوز او أي تعدي على بلدان الجوار من اراضيه، وهذه نقطة ايجابية جدا، فنحن نتأمل حتى تنهي المشكلة، يتم مسك الحدود من قبل الحكومة المركزية والذهاب الى تجريد سلاح هؤلاء وفقرة تبادل المجرمين على ضوء اتفاق بمذكرات تفاهم بين البلدين ونحن نتابع ذلك".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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