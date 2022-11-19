كيف ستتعامل طهران مع الدول المتورطة بأعمال الشغب في إيران؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة للتشييع المهيب للشهداء الذين سقطوا جراء أعمال الشغب التي شهدتها مدينة مشهد المقدسة أشار هاني زاده الى أن تلك الدول تقوم بإعداد السيناريو الرهيب لزعزعة الاستقرار في إيران وتفكيك نظامها والاطاحة بالجمهورية الإسلامية.

ونوه هاني زاده الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية بصدد إعداد ملف بالدول التي تورطت في أعمال الشغب الأخيرة، حيث ستستخدم كل الاساليب والأدوات اللازمة من أجل كشف حقيقة ما جرى داخل إيران والدول التي ساهمت وشاركت في الأزمة.

ولفت هاني زاده الى وجود 260 قناة اعلامية ممولة من قبل الغرب واللوبي الصهيوني والنظام السعودي الطائفي الارهابي ضد الجمهورية الاسلامية في إيران.

وتشهد مدينة مشهد المقدسة تشييعاً مهيباً للشهداء الذين سقطوا جراء أعمال الشغب التي شهدتها المدينة.

كما شهدت المدينة حشود كبيرة شيعت جثمان الشهداء إلى المضجع الشريف للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

وكان حاكم مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران قد اعلن الجمعة عن استشهاد اثنين واصابة 3 من قوات التعبئة المدافعين عن الامن في المدينة، والشهيدان من قوات التعبئة اللذان استشهدا اليوم في مشهد هما دانيال حسين زاده وحسين زينال زاده.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...