اتفاق نتنياهو -بن غفير سيخلق شرخا عميقا في المجتمع الإسرائيلي

العالم - مراسلون

نتنياهو -بن غفير، اتفاق قبل تشكيل الحكومة على حساب الفلسطينيين، وايضا على حساب الاسرائيليين من الفريق الاخر.

الاتفاق ينص على شرعنة ستين بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بعد ستين يوما من تشكيل الحكومة المنتظرة.

وايضا اعادة المستوطنين الى مستوطنة حومش القريبة من جنين والتي اخليت في زمن رئيس الحكومة الاسبق ارئيل شارون بالاضافة الى مزيد من المستوطنات بالقرب من قلنديا والشوارع الالتفافية.

اما فيما يتعلق بالاسرائيليين فالاتفاق ينص على عدة قضايا دينية ستفرض على العلمانيين في كيان الاحتلال الاسرائيلي من بينها فرض المازوزة وهي اشارة دينية تمثل الوصايا العشر وستوضع على ابواب الغرف الصفية ومنع الطعام المخمر اثناء عيد الفصح في الجيش والمستشفيات.

بالنسبة للفلسطينيين فالواضح ان الايام المقبلة ستحمل الكثير من المواجهة والتصعيد وهو امر متوقع في ظل حكومة يملك ناصيتها الثنائي بن غفير وسمطرش ومدعومة من درعي وبرئاسة نتنياهو.

اما بالنسبة للاسرائيليين فما يوضع الواقع هو استطلاع جرى بعد الانتخابات مباشرة اظهر بان خمسين بالمائة من الاسرائيليين وهؤلاء غالبيتهم من العلمانيين يفكرون بالهجرة في ظل سيطرة اليمين المتطرف على الحكم، واقع يعني زيادة الشرخ والانقسام في كيان الاحتلال.

في تل ابيب باتوا يتوقعون الاسوء وشرائع السبت لن تطبق على المتدينيين فقط بل وايضا في ظل حكومة اليمين ستفرض على العلمانيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...