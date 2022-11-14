طوابير من السيارات أمام محطة وقود في السعودية والسبب صادم

العالم- السعودية

وفي مشهد غير مألوف امتدت طوابير الانتظار خارج محطة وقود، حيث ينتظر الناس لساعات لملء خزاناتهم.

وكتب حساب "نحو الحرية" في تغريدة على تويتر تعليقا على الفيديو المرفق : هذه الطوابير لأناس سمعوا بوجود تخفيضات في بلد نفطي!

وتحل السعودية كثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267.1 مليار برميل، بحصة 17.2% من الاحتياطي العالمي النفطي البالغ نحو 1.55 تريليون برميل بنهاية 2020.

وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 31.1% من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 860 مليار برميل، و21.6% من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.24 تريليون برميل بنهاية 2020.

وتستهدف القوات المسلحة اليمنية، بين الحين والآخر، شركة أرامكو في السعودية بصواريخ مجنحة، مع الإشارة إلى أن الهجوم الأضخم كان قد نُفذ يوم السبت الموافق لـ 14 أيلول من عام 2019 الفائت، حيث استهدف هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي أرامكو في بقيق وهجرة خريص في المنطقة الشرقية للسعودية ما أثر على إنتاج السعودية بصورة كبيرة وقتها.