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الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بريف إدلب

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة بريف إدلب
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

أسقط الجيش السوري طائرة مسيرة مذخرة أثناء تحليقها في أجواء إحدى القواعد الجوية بريف إدلب الشرقي، شمال غربي البلاد.

العالم-سوريا

إن وحدات من الجيش السوري، تعاملت مع طائرة مسيرة تابعة للجماعات المسلحة على المحور الشرقي لمحافظة إدلب، وتم إسقاطها في محيط مطار أبو الظهور العسكري.

واكد مصدر ميداني أكد أن وحدة من الجيش السوري، رصدت طائرة مسيرة تابعة للمسلحين، حاولت الاقتراب من مواقع الجيش السوري على المحور الشرقي لريف المحافظة، وتم التعامل معها من قبل المضادات الأرضية وإسقاطها دون إحداث أي إضرار تذكر.

واضاف المصدر أن المجموعات المسلحة باتت تعتمد في الآونة الأخيرة على طائرات مسيرة معدلة ومذخرة لمهاجمة مواقع تابعة للجيش السوري، أو شن هجمات على القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس بريفي حماة وإدلب.

وكان الطيران الحربي الروسي السوري المشترك قد استهدف عدة مستودعات تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة تحوي على طائرات مسيرة يجري تجهيزها لاستخدامها في مهاجمة مواقع تابعة للجيش السوري، بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.

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