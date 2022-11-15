طاقة انتاج ايران من النفط ستصل الى 4 ملايين برميل يوميا

العالم - ايران

وقال دانشي ، في مقابلة مع مراسل "إرنا" الاثنين، إنه بحلول نهاية العام ، ستتم إضافة 85 ألف برميل إلى الطاقة الإنتاجية للنفط في مناطق الجنوب الغنية بالنفط اي ما نسبته 40 بالمائة من الزيادة الكلية التي ستبلغ نحو 200 الف برميل يوميا.

واضاف: بحسب إعلان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية ، سترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري.

وقال دانشي: سيتم الانتهاء من تطوير بعض الخزانات بحلول نهاية العام.

وذكر أنه سيتم وضع 33 بئراً في المناطق الغنية بالنفط في الجنوب تحت تصرف مجموعات معرفية ضمن خطة استغلال الآبار ذات العائد المنخفض، ليتم احياؤها زيادة إنتاجها.