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رشيد يتعهد بدعم حكومة السوداني والاخير يؤكد تغييرا جذريا بملف الخدمات

رشيد يتعهد بدعم حكومة السوداني والاخير يؤكد تغييرا جذريا بملف الخدمات
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تعهد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالعمل على دعم برنامج العمل الحكومي، فيما أكد الأخير عزم حكومته على احداث تغيير جذري في ملف الخدمات.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل الاثنين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوزراء".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية استعرض نتائج مشاركته في القمة العربية في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ، واللقاءات التي أجراها فخامته مع قادة الدول الشقيقة والصديقة"، مشيراً الى "الترحيب العربي الواسع لأخذ العراق دوره المحوري في المنطقة والعالم".

كما تم بحث بحسب البيان "الأوضاع العامة في البلد، واستعراض المشاكل التي تعاني منها القطاعات المختلفة والخطوات الموضوعة لحلها وبضمنها المسائل العالقة بين المركز وحكومة كردستان العراق وموضوع المياه، وجرى التشديد على ضرورة توحيد الصف الوطني وبذل الجهود لمعالجة المشاكل العالقة عبر التعاون والتكاتف والاستجابة لطموحات المواطنين".

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده على انه "سيبذل كل المساعي الممكنة للتفاهم مع دول الجوار من اجل الوصول إلى اتفاقات دائمة تحفظ للعراق وللجميع الحق بحصص مائية عادلة".

وأشار إلى أن "الحكومة تحظى بتأييد شعبي وهذا مصدر قوة لها"، مضيفاً أنه "ومن موقعه سيعمل على دعم برنامج العمل الحكومي الذي يهدف إلى الارتقاء بالأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين وحماية امن واستقرار البلد"، مشيداً بـ"عمل الحكومة والجهود التي تبذلها في هذا الصدد".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء "المواقف الداعمة التي يبذلها رئيس الجمهورية لدعم وتعضيد جهود الحكومة في سبيل خدمة المواطنين والنهوض بالبلد وترسيخ الامن والاستقرار"، مؤكداً ان "الحكومة ماضية قدماً في هذا المسار، وإنها عازمة على احداث تغيير جذري في ملف الخدمات وصولاً إلى تلبية طموحات الشعب".

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