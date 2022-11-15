السعودية عاصمة المخدرات في الشرق الاوسط

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وكشف موقع جيوبولتيكال فيوتشرز الأميركي أن السعودية باتت مركز تجارة المخدرات في منطقة الشرق الأوسط. وأن إلقاء المسؤولية على جهات خارجية هو لتغطية تورط أمراء من العائلة الحاكمة في تجارة المخدرات.

في مجال اخر، أباحت قوات حرس الحدود السعودية، دماء مهاجرين ولاجئين أفارقة تركوا بلادهم وهاجروا من أجل حياة أفضل ثم جاء بهم القدر إلى الحدود السعودية، فوجدوا الموت ينتظرهم. وتعرضوا لمجزرة ارتکبتها قوات حرس الحدود السعودية بصعفهم بالكهرباء بدم بارد.

اما البحرين فشهدت مسرحية أسماها النظام إنتخابات تشريعية اعلنت أرقام مضخّمة وإحصائيات مزيّفة حول نسبة المشاركة، لإكساب النظام شرعيّة مزيفة. فيما کشف نائب أمين عام جمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي نسبة المشاركة الحقيقية في الإنتخابات.

وشهدت مصر، جدلاً كبيراً أثير حول قمّة المناخ التي استضافتها لاسيما حول مواضيع تتعلّق بالوضع الداخي في مصر وحقوق الإنسان. إضافة لكل هذه المواضيع برز التنظيم الضعيف للقمة، حيث أظهرت مشاهد فيديو تسرّب مياه الصرف الصحي الى شوارع المنطقة التي تستضيف القمة، إضافةً إلى الحديث عن تحقيق السلطات المصرية مع الناشطين البيئيين الذين حضروا الى القمة.