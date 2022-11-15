دجل اشباه العلماء في مملكة "سلمانكو"

العالم - سبورتي

منذ تسلق ولي العهد السعودي الغر محمد بن سلمان لسلم العرش في مملكة "سلمانكو" برز العديد من اشباه العلماء والذباب الالكتروني للتطبيل له في القنوات الفضائية وعلى صعيد الراي العام، عسى ولعل يسدّون النقص الذي يعاني منه في مختلف المجالات.

والادهى والامر هو استغلال هؤلاء السفهاء للدين كوسيلة لتمرير مآربهم .

الفيديو ادناه هو غيض من فيض الدجل الذي مارسه ومازال يمارسه اشباه العلماء هؤلاء .

فهذا الداعية الوهابي قام بتفسير رؤيا منام، تنبّأ فيها في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٥، بنصر مبين لسلمان وصبيّه في عاصفة الحزم، على من أسماهم بالروافض؟. وللقاريء ان يستنبط مدى صحة هذه الخزعبلات بعد ثماني سنين من الحرب العبثية على اليمن .

اشباه العلماء



وهذا فيديو ثاني لداعية آخر وهو يطبل لـ" ابو منشار" ويتنبأ بعلو شأنه . والامر متروك للقارىء ليستنبط مدى صحة كلامه .

اشباه العلماء