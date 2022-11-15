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شاهد.. هل يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة مستقرة؟

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد المختص بالشؤون الإسرائيلية على حيدر أن نتنياهو سيشكل حكومته رغم الواقع المتأزم الذي يسود كيان الاحتلال الاسرائيلي على كافة المستويات.

العالم - خاص بالعالم

وقال حيدر في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم، إن الشرخ بين شرائح وقطاعات المجتمع الصهيوني بات واضحا ويزاد سوءا يوما بعد يوم. وأضاف أن الانقسامات داخل المجتمع الصهيوني تنعكس بشكل مباشر على الطبقة السياسية، بحيث الجميع يحذر من مآلاتها على وجود الكيان.

واوضح حيدر، أن نتنياهو في تشكيل حكومته يستند الى ركيزتين وهما حزبين عنصريين يتمثلان بالتيار الديني الحريدي الذي حصل على 18 مقعدا، وحزب الصهيو دينية العنصري ونال 14 مقعدا، مشيرا الى أن حكومة نتنياهو سيشوبها التجاذب حول اربعة حقائب وزارية وهي القضاء والحرب والمالية، والامن الداخلي.

ولفت حيدر الى أن حكومة نتنياهو المتطرفة اليمينة ستكون مستقرة ومستمرة اكثر من سابقاتها، لان نتنياهو يعتبر الفوز في الانتخابات بمثابة الخروج من نفق ضيق، لذا سيحاول أن ينقذ أجندته من خلال حكومة مستمرة يتعاظم فيها الخطر على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة.

يشار الى أن نتنياهو كلف رسميا بتشكيل الحكومة على وقع تورطه بملفات فساد وانتهاكات، ومطالبات بمحاكمته، وفي ظل أزمات داخلية يعيشها الكيان، تبدأ بالمخاطر الأمنية والإنقسامات ولا تنتهي بالقلق على المصير والوجود مرورا بتصاعد المقاومة الفلسطينية وتزايد قوة محور المقاومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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