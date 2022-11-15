الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا تشارك بافتتاح معرض 'هافانا' الدولي بدورته الـ(38)

سوريا تشارك بافتتاح معرض 'هافانا' الدولي بدورته الـ(38)
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

افتتح في العاصمة الكوبية معرض هافانا الدولي بدورته الثامنة والثلاثين بحضور الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ومشاركة 62 دولة بينها سورية.

العالم - سوريا

وفي كلمة له في افتتاح المعرض أدان رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو الحصار غير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا، لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة والواسعة في معرض هافانا الدولي تؤكد رفض المجتمع الدولي لهذا الحصار، وثقة المستثمرين والشركات والبنوك المشاركة بقدرات كوبا التي ستنهض بوجه الصعوبات.

ويضم الجناح السوري في معرض هافانا عرضا عن الخارطة الاستثمارية الوطنية التي تتضمن سلة الفرص المتاحة في المحافظات السورية، إضافة إلى مقومات الاستثمار ومزاياه في سورية في ظل قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات إجرائية وضمانات استثمارية وحقوق للمستثمر إضافة إلى الحوافز الجمركية والضريبية.

روابط ذات صلة

دمشق تدين البيان الفرنسي حول الأوضاع في شمال غرب سوريا

فيصل المقداد يوضح السبب 'الحقيقي' لعدم الرد على 'إسرائيل'

مصادر مطلعة ترجح افتتاح سوريا مركزا للتسوية في مدينة عربين

أمريكا تمنع 3 ضباط سوريين من دخول أراضيها.. تعرف عليهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو يكشف فضائح تحالف العدوان بحق النساء في مخيمات الحديدة

استخبارات حرس الثورة تلقي القبض على عنصرين من اعداء الثورة غرب البلاد

طهران تدين الحظر الاوروبي والبريطاني الجديد وتحتفظ بحق الرد

أي مشاكل سيواجهها نتنياهو في تشكيل حكومته؟ +فيديو

سوريا تشارك بافتتاح معرض 'هافانا' الدولي بدورته الـ(38)

حين يتم دمج الدين بالدجل.. وهابي يتنبأ لمحمد بن سلمان شأن عظيم على مستوى العالم!