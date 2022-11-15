أي مشاكل سيواجهها نتنياهو في تشكيل حكومته؟ +فيديو

العالم - خاص بالعالم

واضاف البرغوثي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم، أن الخلافات في داخل المجتمع الصهيوني تتمحور حول القانون "الاسرائيلي"، وكيفية تجاوز الكنيست للمحكمة العليا، والقضايا الداخلية، مثل السماح بالاحزاب الدينيىة للستيلاء على الموازنات، وكذلك الخدمة في الجيش، مؤكدا أن المجتمع الصهيوني في القضايا الداخلية تسوده التناقضات والخلافات لكن حيال الامة العربية والاسلامية، وفلسطين فهو موحد كالصخر لانه أسس على مبدأ الاستيطان واغتصاب الارض من أهلها.

وأوضح البرغوثي، أن نتائج الانتخابات في كيان الاحتلال اظهرت وحدة المجتمع الصهيوني في عنصريته المتطرفة، مشيرا الى أن كيان الاحتلال بعد تشكيل حكومة نتنياهو سيتحول من التطرف العنصري الى التطرف العنصري اليميني الاجرامي.

ورأى البرغوثي، أن ليس هناك انقسام داخل المجتمع الصهيوني، انما هناك وحدة اجرامية ضد الشعب الفسطيني وشعوب المنطقة، تلتف حول تيار عنصري يميني متطرف يمعن في عنصريته، بحيث أعلن بكل وضوح أنه يرفض حل الدولتين، وسيستمر في تهويد المسجد الاقصى المبارك والاراضي الفلسطينية المحتلة.

يشار الى أن نتنياهو كلف رسميا بتشكيل الحكومة على وقع تورطه بملفات فساد وانتهاكات، ومطالبات بمحاكمته، وفي ظل أزمات داخلية يعيشها الكيان، تبدأ بالمخاطر الأمنية والإنقسامات ولا تنتهي بالقلق على المصير والوجود مرورا بتصاعد المقاومة الفلسطينية وتزايد قوة محور المقاومة.

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