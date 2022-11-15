أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

قوات الحرس توجه ضربة قاصمة أخرى لمقرات التنظيمات الإرهابية الإنفصالية .

- آرمان ملي ..

صواريخ ومسيرات قوات الحرس تدك مقرات تنظيمات إرهابية معادية للجمهورية الإسلامية بكردستان العراق.

-ابرار ..

الخارجية .. إيران ستواصل تعاونها البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وزيارة قريبة لوفد الوكالة .

- جوان ..

وزير الخارجية .. الإرهاب مدان تماما سواء كان بساحة تقسيم بإسطنبول أم بمزار شاهجراغ بشيراز.

- جمهوري اسلامي..

نجاح علمي باهر للعلماء الإيرانيين في معالجة سرطان الدم .

- عصر ايرانيان ..

الخارجية تستدعي سفير ألمانيا بطهران على خلفية تصريحات المستشار الألماني العدائية.

- سياست روز ..

نتائج إستطلاع بفلسطين المحتلة تعكس يأس ثلاثة أرباع المستطلعين إزاء مستقبل "إسرائيل".

- قدس ..

الرئيس الأوكراني يقوم بزيارة ميدانية لمنطقة خيرسون , وموسكو تقول إنها مازالت أرضا روسية .

- افتاب يزد ..

صحف أمريكية تكشف النقاب عن دعوة إدارة بايدن الرئيس الأوكراني للتفاوض مع روسيا .

- كيهان ..

صواريخ ومسيرات حرس الثورة تدمر مقرات للإرهابيين بكردستان العراق في عملية ربيع الثاني .

- مردم سالاري ..

تركيا تتهم حزب العمال الكردستاني الإنفصالي بالوقوف وراء إنفجار ساحة التقسيم الدامي بإسطنبول.

- خراسان..

أول لقاء مباشر بين الرئيسين الأمريكي والصيني على هامش إجتماعات مجموعة العشرين بأندونيسيا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهور اسلامي كتبت عن الانتخابات في البحرين في مقالها( إنتخابات البحرين تزوير في تزوير )..

النظام البحريني يدعي ان الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت مطلع الاسبوع بالبحرين ديمقراطية , لكن هذه الانتخابات قد تكون اي شيئ باستثناء كونها ديمقراطية او سليمة .

( الإنتخابات البحرينية تمت هندستها والتلاعب بها منذ البداية بحذف أية أسماء معارضة او منتقدة للنظام الخليفي من قوائم الترشيحات )

والامور لم تتوقف عند هذا الحد بل شهدت العملية الانتخابية وفرز الاصوات المزيد من التلاعب والتزوير لصالح تحقيق اهداف البلاط الخليفي من وراء هذه الانتخابات الصورية العجيبة .

وهناك شكوك جدية مطروحة من قبل مرشحين حول حدوث تلاعب واسع في عمليات فرز الاصوات تحت اشراف ممثلين عن البلاط في صناديق الاقتراع.

ان القوى السياسية الرئيسية قاطعت هذه الانتخابات كما قاطعها غالبية المواطنين لعدم ثقتهم بسلامتها وبنوايا النظام من وراءها وتنديدا بسياساته القمعية وباعترافه بالكيان الصهيوني .

2- جوان ..

حول الازمة الوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( واشنطن تضغط على كييف للتفاوض) ..

يبدو ان ادارة بايدن باتت تلح على الرئيس الاوكراني بالتفكير في التفاوض من "رؤية واقعية" مع روسيا على حد تعبيرها خاصة بعد الانسحاب الروسي من مقاطعة خيرسون جنوب اوكرانيا.

( إن عبارة التفاوض من "رؤية واقعية" تعني أن أمريكا تدعو زيلينسكي لقبول حلول وسط إستنادا لواقع الأوضاع الحالية بأوكرانيا)

الامر الذي يذكر بنصائح مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق هنرى كيسنجر التي دعت زيلينسكي للتنازل عن اراض اوكرانية لروسيا لاحلال السلام ولضمان بقاء ما تبقى من اوكرانيا .

ان وراء هذا الموقف الامريكي مخاوف من اتساع رقعة الحرب الاوكرانية وتحولها لمواجهة بين روسيا والناتو.

كما ان وراءها تعب وسأم الغرب من وطأة تكاليف الدعم الذي يقدمه لاوكرانيا , وتفجر انتقادات وتظاهرات داخلية في امريكا والبلدان الاوروبية ضد التضخم الناجم عن تداعيات هذه الحرب .

3- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن انتخابات الكونغرس النصفية في مقالها

( تداعيات وتبعات الإنتخابات الأمريكية )..

الديمقراطيون احتفظوا بالاغلبية في مجلس الشيوخ وتقدم الجمهوريون بفارق ضئيل حتى الان في مجلس النواب , ولم تحدث موجة حمراء كانت مرتقبة ولا اي شيئ من هذا القبيل .

( في الواقع لم يفز الجمهوريون بالكامل ولم يخسر الديمقراطيون بالكامل , و إدارة بايدن ستواجه صعوبات كبيرة لكن لن تكون كارثية)

نعم ستعرقل اية اغلبية جمهورية بمجلس النواب مشاريع وسياسات عديدة للادارة الديمقراطية لكن هذه الاغلبية لن يكون بامكانها حسم قضايا رئيسية مقابل البيت الابيض بوجود اغلبية ديمقراطية بمجلس الشيوخ , ومع ذلك قد تتاثر مواقف واشنطن الى حد ما ازاء قضايا دولية عديدة كالازمة الاوكرانية والعلاقات مع روسيا والصين , وقد تتعثر مشاريع داخلية مختلفة.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات البحرينية في مقالها ( إنتخابات صورية في ظل غياب الشعب )..

على عكس ادعاءات النظام الخليفي لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية الاخيرة بالبحرين عن الثلاثين بالمئة فحسب .

( إن عدم ثقة المواطنين بصحة وسلامة أية إنتخابات ينظمها النظام الخليفي عامل رئيس وراء المقاطعة الشعبية الواسعة لهذه الإنتخابات)

هذا بالاضافة الى ان مقاطعة الانتخابات ترتبط ايضا برفض المواطنين للسياسات القمعية التي ينتهجها نظام ال خليفة ولاصراه على موصلة مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

في الواقع ينظر المواطن البحريني للبرلمان من زاوية كونه اداة بيد البلاط الخليفي لتكريس حكمه الديكتاتوري ولمواصلة قمع الحريات العامة ولسياسة التمييز والتهميش الطائفي .

5- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن لقاء الرئيسين الامريكي والصيني في مقالها ( لقاء لم يكن وديا حقا ) ..

تبادل الرئيسان جو بايدن و "شي جينغ بينغ" في اول لقاء مباشر بينهما جرى على هامش قمة مجموعة العشرين باندنيسيا عبارات مجاملة تؤكد ضرورة حل المشاكل العالقة بينهما عبر المباحثات وضرورة تفادي اي تصعيد وغير ذلك..

( إن هذه العبارات الدبلوماسية المنمقة المتبادلة بين الرئيسين الأمريكي والصيني تخفي واقع وجود خلافات جدية عالقة دون حل).

فالرئيس الامريكي شدد على عدم وجود اي تغيير في سياسة امريكا ازاء مبدأ الصين الواحدة لكنه لم يوضح معنى ارسال المزيد من السلاح لتايوان ولا معنى حشد قوات امريكية ضخمها قربها وببحر الصين الجنوبي ولا محاولات امريكا ايجاد تكتلات مناهضة للصين.

ان بكين تدرك جيدا ان امريكا تصنف الصين كعدو رقم واحد لذلك تتحرك بعدة مسارات للحد من النفوذ الامريكي في العالم .