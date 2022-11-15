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روسيا تفرض عقوبات على 100 مواطن كندي

روسيا تفرض عقوبات على 100 مواطن كندي
الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم امس، فرض عقوبات على 100 مواطن كندي ومنعهم من دخول روسيا.

العالم - روسيا

وأشارت الوزارة في بيان له، إلى أن العقوبات تأتي ردا على الممارسة المستمرة من جانب نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو، بفرض عقوبات على القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية، فضلا عن أشخاص آخرين تعتبرهم السلطات الكندية المعادية للروس مرفوضًا.

وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن في وقت سابق، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصا.

ووصف السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف العقوبات الكندية بأنها "خطوة سخيفة جديدة" من قبل أوتاوا، وأن موسكو سترد عليها بشكل مناسب.

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روسيا تفرض عقوبات على 100 مواطن كندي

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