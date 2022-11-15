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شاهد.. صمت اعلامي دولي علی مجزرة الحدود السعودية

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً ضد مجزرة شنيعة ارتکبتها قوات حرس الحدود السعودية بدم بارد بحق المهاجرين.

العالم - السعودية

تركوا بلادهم، فهاجروا من أجل حياة أفضل وعندما وصلوا إلى الحدود السعودية، وجدوا الموت ينتظرهم؛ مهاجرون أفارقة تعرضوا لمجزرة من قبل قوات حرس الحدود السعودية أکد شهود عيان أنهم صعقوا بالكهرباء بدم بارد.

وغرد "مشرد نمران" حول هذه الجريمة کاتباً:"يتجاهل الإعلام العالمي جريمة بشعة ارتكبها النظام السعودي ضد مهاجرين أفارقة قتلهم صعقاً بالكهرباء دون رحمة ولا شفقة. الأعلام العالمي يتوجه حيث مصالح أمريكا والصهاينة فقط".

أما المعارض السعودي "علي الهاشم" فكتب:"وين الاعلام عن المجزرة السعودية؟ النظام السعودي يرتكب مجزرة ضد أفارقة مهاجرين والإعلام صمّ بكم".

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