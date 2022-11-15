الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: استشهاد فلسطينيين اثنين خلال تنفيذ عملية طعن في مستوطنة ارئيل

الثلاثاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تؤكد على نواياها ... تركيزنا على الداخل الايراني

إيران: الكيان الصهيوني هو العقبة الاهم في طريق تحقيق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل

إيران تشارك في معرض المعدات العسكرية الباكستاني IDEAS 2022

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

السوداني مغرداً في يوم بغداد: نجدد التزامنا المشرف بخدمتها+صورة التغريدة

غريب آبادي يستعرض الدور التخريبي لبعض الدول والإعلام المعادي لإيران بشأن أعمال الشغب